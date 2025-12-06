Эксперт Чансугри: РФ не утратила международного веса из-за санкций Запада

На это указывает визит президента России Владимира Путина в Индию, подчеркнул таиландский политолог

БАНГКОК, 6 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию показал, что Россия не утратила международного веса, несмотря на санкции Запада. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский политолог Пхонгпхан Чансугри.

"Несмотря на кажущуюся традиционность двусторонних контактов, этот визит имеет глубокие стратегические последствия и отражает масштабные изменения в мировой политической архитектуре. В условиях глобальной турбулентности, санкционного давления и перераспределения сил визит российского лидера в Индию стал важным индикатором происходящих трансформаций. Главный его сигнал заключается в том, что Россия, несмотря на жесткие санкции Запада и США, не утратила международного веса и продолжает сохранять прочные дипломатические позиции", - сказал он.

"Индия остается одним из ключевых партнеров Москвы, прежде всего в сферах безопасности, энергетики и военно-технического сотрудничества. Встреча на высшем уровне в Нью-Дели демонстрирует, что Россия по-прежнему востребована как стратегический актор. Кроме того, визит подчеркивает, что мир стремительно движется к многополярности. Индия ясно показывает, что не намерена становиться частью какого-либо лагеря и придерживается курса стратегической автономии как в отношениях с США, так и с Россией или Китаем. Это формирует уникальный баланс сил между четырьмя мировыми центрами: Россией, США, Китаем и Индией. И в этом новом распределении Москва сохраняет роль одного из ключевых игроков азиатской геополитики", - отметил эксперт.

Чансугри подчеркнул, что "в аспекте национальных интересов Россия получает ряд значимых преимуществ". "Во-первых, Индия остается крупным и стабильным рынком для российского энергоресурсного экспорта, что позволяет снизить зависимость от Европы. Во-вторых, отношения с Нью-Дели создают возможности для развития военно-технического сотрудничества и продвижения российских технологий. В-третьих, укрепление партнерства с Индией усиливает позиции России на глобальном Юге, который приобретает все больший вес в международных институтах", - добавил собеседник агентства, указав, что "для Индии сотрудничество с Россией - это инструмент балансирования влияния США и Китая и способ сохранить маневренность внешней политики".

БРИКС как центр мировой экономики

"Саммиты подобного уровня имеют особое значение для стран глобального Юга. Они создают альтернативную многополярную платформу взаимодействия, которая не опирается на институты, контролируемые Западом. Расширяющиеся связи между Россией и Индией формируют сотрудничество Юг - Юг в экономике, технологиях и безопасности, что позволяет развивающимся странам уменьшать зависимость от таких структур, как МВФ и Всемирный банк, усиливать свой коллективный голос в международных организациях, продвигать форматы, основанные на равноправии, например, объединение БРИКС, которое постепенно становится важным центром мировой экономики", - продолжил эксперт.

По его словам, "украинский конфликт и беспрецедентные санкции в отношении России стали катализатором глобальных процессов - от формирования новых центров силы до пересмотра финансовых и торговых механизмов". "Именно в этих условиях визит российского президента в Индию приобретает особое значение. Мир наблюдает явные признаки постепенного снижения влияния западных структур, расширения торговли в национальных валютах, развития альтернативных финансовых систем, таких как СПФС, CIPS, BRICS Pay. Все это позволяет сделать вывод, что встречи на уровне лидеров России и Индии становятся своеобразным ускорителем глобальных изменений. Они не означают мгновенного ослабления Запада, но формируют устойчивую систему параллельных институтов, в которой роль глобального Юга усиливается, а международная система становится более распределенной и многополярной. Россия и Индия не просто укрепляют двусторонние отношения, они вместе участвуют в формировании новой структуры мирового порядка, более гибкой, более разнообразной и более справедливой по сравнению с эпохой однополярного доминирования", - заключил Чансугри.