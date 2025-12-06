ФАО: в Сирии сохраняется одна из наиболее сложных гуманитарных ситуаций в мире

В 2025 году страна, помимо политических изменений и экономических перемен, пережила самую сильную за последние 36 лет засуху, которая также ударила по продовольственной обеспеченности местных жителей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Текущее гуманитарное положение в Сирии можно охарактеризовать как одну из наиболее масштабных и сложных чрезвычайных гуманитарных ситуаций в мире. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

"Здесь сохраняется одна из наиболее масштабных и сложных чрезвычайных гуманитарных ситуаций в мире. Из общего населения страны в 23,2 млн около 14,5 млн страдают от высокого уровня отсутствия продовольственной безопасности. Экономический кризис и рост цен на продовольствие толкает уязвимые семьи к снижению количества и качества потребляемой пищи и к продаже средств производства", - отметил Кобяков.

В 2025 году страна, помимо политических изменений и сопряженных с ними экономических перемен, пережила самую сильную за последние 36 лет засуху, которая также ударила по продовольственной обеспеченности местных жителей.

"В текущих условиях инвестиции в производство продовольствия на местном уровне в виде мер поддержки растениеводства, животноводства и водоснабжения позволят спасти жизни и источники средств к существованию сирийцев, уменьшив при этом количество нуждающихся в гуманитарной помощи и зависимость от поставляемого в ее рамках продовольствия", - добавил директор отделения ФАО.

27 ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который продлится от четырех до пяти лет.

5 октября в Сирии состоялись выборы в Народный совет - однопалатный парламент арабской республики. Голосование проводились по временной избирательной системе, в соответствии с которой 140 из 210 депутатов законодательного органа власти отбираются коллегиями выборщиков, а остальные 70 назначаются президентом.