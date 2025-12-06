ФАО: в Газе есть ограниченная возможность для восстановления агросектора

Боевые действия нанесли порядка $2 млрд ущерба сельскохозяйственному сектору Газы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Текущий режим прекращения огня в секторе Газа создал узкую и ограниченную по времени возможность для начала работы по восстановлению сельскохозяйственного потенциала анклава, который значительно пострадал в ходе боевых действий. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

"Установившийся с 10 октября режим прекращения огня создал узкую и ограниченную по времени возможность для начала восстановления производства продовольствия и обеспечения средств к существованию у жителей", - отметил Кобяков.

Масштаб ущерба

По его словам, боевые действия нанесли порядка $2 млрд ущерба сельскохозяйственному сектору Газы. Финансовые потребности в восстановлении и реконструкции оцениваются примерно в $4,2 млрд. С момента обострения конфликта в октябре 2023 года было повреждено почти 87% всех пахотных земель, в Северной Газе речь идет о 94%. Больше всего пострадали важные для экономики региона оливковые плантации - было повреждено или уничтожено 90% от их площадей. Также было повреждено или уничтожено 87% сельскохозяйственных колодцев, что негативно сказывается на способности поддерживать растениеводство и животноводство.

За время боевых действий в Газе также было повреждено свыше 900 птицеводческих ферм, примерно столько же коровников, почти 700 овцеводческих ферм. Разрушения тепличных хозяйств затронули 80% объектов, в провинции Газа эта цифра достигла 100%.

Перспективы восстановления

С приостановкой боевых действий, отметил Кобяков, 37% поврежденных пахотных земель теперь физически доступны для восстановления и обработки. Площадь доступных для теплиц площадей также выросла на 17%, что создает прочную основу для восстановительных работ, в том числе со стороны ФАО.

"Сроки восстановления будут зависеть от хода реализации достигнутых договоренностей об урегулировании этого конфликта. ФАО, как и другие специализированные учреждения ООН, принимает участие в межсекторальной операции по предоставлению помощи", - добавил Кобяков.

О ситуации в Газе

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа представленного президентом США Дональдом Трампом мирного плана. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 5 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.