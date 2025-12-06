Депутат Рады Скороход утверждает, что НАБУ сфабриковало фото обысков

Анна Скороход отметила, что во время обысков в ее квартире бюро ничего не нашло, поэтому опубликовало фейковые фото

Редакция сайта ТАСС

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход © Ukrinform/ Cover Images via Reuters Connect

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход, которой накануне антикоррупционные ведомства Украины предъявили обвинение по статье о взятке, заявила, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) выложило фотографии обысков не в ее квартире, а также намеренно сорвало ей командировку в США.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"НАБУ опубликовало фотографии с "места обыска", на которых изображены деньги, какая-то кухня и спальня. Официально заявляю: это фото из чужой квартиры", - написала она в Telegram-канале. Депутат утверждает, что во время обысков в ее квартире НАБУ ничего не нашло, поэтому опубликовало фейковые фото.

Скороход считает, что следствие также выложило смонтированные записи с ней, вырезав их из контекста. По мнению депутата, проведенные НАБУ обыски не случайно совпали с ее командировкой в Вашингтон. Она назвала дело против нее "сфабрикованным политическим давлением", чтобы сорвать поездку в США.

5 декабря антикоррупционные органы Украины предъявили Скороход обвинение, заявив, что депутат организовала деятельность преступной группы, которая требовала от предпринимателя $250 тыс. за решение вопроса о применении санкций СНБО к конкурирующей компании.

Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что Скороход фигурирует на пленках, связанных с делом против бизнесмена Тимура Миндича, и причастна к коррупции в энергетике.