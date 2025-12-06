Посол США в Турции: вопрос с С-400 может решиться в течение 2026 года

Том Баррак не уточнил, что имеется в виду под "решением вопроса"

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос с приобретенными Турцией российскими ЗРК С-400 может быть урегулирован в течение 2026 года. Такое мнение высказал телеканалу CNN Türk посол США в Турции и представитель американского президента по Сирии Том Баррак на полях Дохийского форума.

"Мы обсуждаем с Турцией тему С-400. Думаю, в будущем году этот вопрос будет решен", - сказал дипломат. Он не уточнил, что имеется в виду под "решением вопроса".

Ранее агентство Bloomberg передало высказывания Баррака о том, что Турция якобы больше не использует российские С-400 и близка к отказу от них, что позволит Анкаре закупать американские истребители F-35. При этом он выразил уверенность, что "эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев".

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.

В то же время Минобороны Турции неоднократно заявляли, что "никаких изменений в подходах к С-400 нет".