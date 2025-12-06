Премьер Грузии назвал исчерпанной тему якобы применения химоружия на митингах

Ираклий Кобахидзе сослался на итоги расследования Службы госбезопасности республики и назвал материал Би-би-си "спецоперацией, сшитой белыми нитками, которая лопнула, как мыльный пузырь"

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал исчерпанной тему якобы применения в стране химоружия против митингующих, что утверждалось в материале Би-би-си.

6 декабря Служба госбезопасности Грузии (СГБ) объявила, что провела расследование в контексте материала Би-би-си о том, что в Грузии в 2024 году полиция якобы применила при разгоне демонстрантов химическое вещество камит. Следствие определило, какие именно вещества закупило МВД за последние годы, и установило, что среди них не было запрещенных веществ. Более того, лишь у нескольких протестующих были легкие симптомы отравления, в то время, как камит, использовавшийся в Первую мировую войну, приводил к летальным последствиям.

"Так как в части применения так называемого камита и других запрещенных веществ больше нечего выяснять и расследовать, с этой точки зрения следственные действия полностью исчерпаны, а тема закрыта", - заявил Кобахидзе на брифинге.

Премьер назвал материал Би-би-си "спецоперацией, сшитой белыми нитками, которая лопнула, как мыльный пузырь". Он также подчеркнул, что власти не допустят, чтобы иностранные спецслужбы и их местная агентура создали угрозу государственности и навредили государственным интересам.

Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии готовы предоставить любому международному субъекту материалы расследования СГБ. "Мы, несмотря на то, что это расследование по своему содержанию является секретным, можем поделиться с ними как документацией так и материалами, которые касаются веществ", - сказал премьер.

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждала, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе камит, которое французские солдаты использовали против немцев. Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут против нее иски в международные суды.