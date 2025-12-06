Axios: США на переговорах с Украиной ищут новые идеи по вопросу территорий

При этом "стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению" по гарантиям безопасности для Киева, сообщил портал

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты на переговорах с представителями Украины пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, трехдневные переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа предпринимателя Джареда Кушнера с начальником Генштаба ВСУ Андреем Игнатовым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым закончились 6 декабря телефонным разговором с Владимиром Зеленским. Беседа продолжалась два часа, во время нее стороны сконцентрировались на обсуждении территориальных вопросов и возможных гарантий безопасности Украины.

По сведениям одного из источников портала, дискуссия по территориальным вопросам "была тяжелой". Согласно данным Axios, представители США "пытаются разработать новые идеи для преодоления" разногласий. В вопросе гарантий безопасности для Киева "стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению", но предстоит "дополнительная работа, чтобы убедиться, что стороны одинаково интерпретируют проект" договоренностей.

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, "договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой".

Госдепартамент 5 декабря заявил, что делегации США и Киева провели конструктивные переговоры, на которых обсуждалось мирное урегулирование украинского конфликта.