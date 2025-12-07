На Украине Степана Разина включили в список деятелей "российского империализма"

Местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем атамана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды "российского империализма", следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем атамана.

Степан Разин - предводитель одного из крупнейших крестьянских восстаний XVII века.

Ранее Институт нацпамяти составил и опубликовал список признанных "имперскими" российских деятелей политики и культуры, а также исторических событий, которые подлежат "декоммунизации". В него был включен весь род Романовых. В перечень также попали Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич, один из руководителей восстания на крейсере "Очаков" в 1905 году морской офицер Петр Шмидт, царский посол на Переяславской раде Василий Бутурлин, а также Бородинская и Полтавская битвы.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.