Sahara Reporters: в Бенине мятежники атаковали президентский дворец

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Мятежные войска в Бенине атаковали рано утром президентский дворец в столице страны городе Порто-Ново. Об этом сообщил портал Sahara Reporters.

Судьба президента республики Патриса Талона и его местонахождение остаются неизвестными. Также до конца не ясно, контролируют ли путчисты ситуацию на территории всей страны или нет.

Одновременно военные атаковали и захватили здание корпорации телерадиовещания Бенина. Из ее студии они вышли в прямой эфир и объявили о захвате власти в стране, отстранении Талона и роспуске правительства. Официальных заявлений от администрации президента и правительства республики пока не поступало.

Мятежники уже создали военный комитет по реорганизации. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль.

В последние часы в крупнейшем городе страны Котону замечены передвижения военных сил и техники, которые занимают стратегические позиции. Находятся ли они на стороне мятежников или сохраняют верность гражданским властям, неизвестно. Портал отмечает, что ситуация в стране неопределенная.