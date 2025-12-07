24 Heures au Benin: в Бенине подавили попытку госпереворота
11:17
обновлено 11:32
ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Попытка группы военных захватить власть в Бенине сорвана. Об этом сообщил новостной портал 24 Heures au Benin.
Путч подавлен подразделениями национальной гвардии, передает портал. Мятежники арестованы, конституционный порядок восстановлен.
Арест осуществлен в здании Корпорации телерадиовещания Бенина, откуда утром мятежники вышли в эфир, объявив о государственном перевороте и отстранении от должности президента республики Патриса Талона. Группа насчитывает восемь военнослужащих.
Пока нет достоверных данных, задержаны ли все мятежники, включая подполковника Тигри Паскаля, или нет.