Афросоюз осудил попытку госпереворота в Бенине

Председатель Комиссии АС Махамуд Али Юсуф выразил поддержку президенту Патрису Талону

НАЙРОБИ, 7 декабря. /ТАСС/. Африканский союз (АС) "решительно и безоговорочно" осуждает попытку военного переворота в Бенине. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Махамуда Али Юсуфа.

"Любая форма военного вмешательства в политические процессы представляет собой грубое нарушение основополагающих принципов и ценностей АС", - подчеркнул он. Юсуф выразил поддержку законным властям Бенина, в том числе президенту Патрису Талону, и призвал участников попытки переворота "немедленно прекратить все незаконные действия, полностью соблюдать конституцию Бенина, немедленно вернуться в казармы и возобновить выполнение своих профессиональных обязанностей".

В более широком контексте председатель Комиссии АС выразил серьезную обеспокоенность ростом числа военных переворотов и попыток переворотов в различных частях региона, отметив, что такие действия "продолжают подрывать континентальную стабильность, угрожать демократическим завоеваниям и побуждать военных действовать вне конституционных полномочий".

"Эти тенденции подрывают доверие граждан к государственным институтам, ослабляют государственную власть и ставят под угрозу коллективную безопасность", - предупредил он.