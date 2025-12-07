Эксперт Свиридов: мятежники пытались дестабилизировать Бенин перед выборами

Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ отметил, что переворот не был поддержан крупными политическими силами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа мятежников в Бенине могла попытаться захватить власть в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на начало 2026 года. Однако переворот не был поддержан крупными политическими силами и быстро сошел на нет, указал в беседе с ТАСС заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

"Пока информации о произошедшем поступает недостаточно. Мы опираемся на два источника - посольства и несколько международных СМИ. Но я думаю, что это связано с тем, что на начало следующего года в Бенине запланированы президентские выборы. И попытка путчистов может быть продиктована стремлением сыграть на этом. Мы в то же время видим, что пока ни одна из влиятельных сил не поддержала переворот и заявление мятежников. Видимо, поэтому его удалось так быстро подавить", - отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в республике сосредоточены "значительные интересы Франции, США и Китая". "Такая сбалансированная структура внешних коммуникаций позволяла Бенину довольно неплохо экономически и политически развиваться. И сейчас, учитывая сокращение возможностей для иностранных инвесторов в Сахеле, Бенин был одним из направлений инвестиций. Это обуславливало и определенную стабильность", - пояснил Свиридов.

"Я бы здесь не преумалял фактор Франции, для которой сейчас присутствие в Бенине стратегически важно, - продолжил он. - Поэтому за этим стоит следить. В республике у Франции нет постоянного военного присутствия, но есть отдельная группа военных инструкторов и разведчиков, которые следят в том числе в за ситуацией в Сахеле и сопредельных Буркина-Фасо, Мали, Нигере и так далее."

Вместе с тем "сам факт попытки военного переворота и того, что мятежникам удалось установить контроль над рядом стратегических объектов стал свидетельством того, что в целом система нездорова", считает аналитик. "Военный переворот - это неожиданность, но это и проявление того, что в Бенине есть проблемы с ротацией власти, с ее стабилизацией", - констатировал эксперт.

О попытке госпереворота

Ранее группа мятежников вышла в прямой эфир, заявила о государственном перевороте и отстранении от должности президента. Позднее власти Бенина сообщили, что путч подавлен и на всей территории страны восстановлен конституционный порядок. Мятеж возглавил подполковник Тигри Паскаль. По информации портала 24 Heures au Benin, сейчас военный находится в бегах, сотрудники сил безопасности и спецподразделений ведут активные поиски лидера путчистов по всей стране.

Попытка государственного переворота произошла в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года. Конституционный суд утвердил двух кандидатов - государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи и бывшего министра культуры (2015-2016) Поля Ункпе. Лидеры оппозиции до участия в выборах допущены не были. Действующий президент Патрис Талон дважды побеждал на выборах и не может переизбираться на третий срок.