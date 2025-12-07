Президент Израиля пообещал тщательно рассмотреть вопрос о помиловании Нетаньяху

Ицхак Герцог заявил, что будет действовать только "в интересах израильского народа"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Михаил Метцель/ ТАСС

ДОХА, 7 декабря. /ТАСС/. Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что выдача помилования является сугубо внутренним делом страны. Так он прокомментировал просьбу президента США Дональда Трампа в отношении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Читайте также

Помиловать нельзя оправдать. Что сделает президент Израиля в ответ на прошение Нетаньяху?

"Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение, однако Израиль является суверенным государством", - заявил он в интервью газете Politico после неоднократных выступлений американского лидера за помилование Нетаньяху.

После того, как премьер-министр Израиля подал официальный запрос, Герцог прокомментировал газете, что тщательно его рассмотрит и будет действовать только "в интересах израильского народа".

Нетаньяху обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.

Утром 30 ноября канцелярия Герцога сообщила, что Нетаньяху подал через своего адвоката Амита Хадада официальное письмо с прошением о помиловании. Это обращение теперь будет передано на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, после чего будет возвращено в канцелярию Герцога, который будет принимать окончательное решение с учетом мнений уполномоченных сотрудников Минюста.