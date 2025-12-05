Мнение

Помиловать нельзя оправдать. Что сделает президент Израиля в ответ на прошение Нетаньяху?

Андрей Широков — о реакции израильских СМИ на просьбу премьер-министра и о том, что может за ней последовать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Ицхак Герцог © REUTERS/ Ronen Zvulun

Правовое землетрясение

30 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через своего адвоката направил президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании. Запрос состоит из двух документов: подробного письма за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письма, подписанного лично Нетаньяху. Сам премьер в тот же день заявил, что подал президенту страны прошение о помиловании по делам о коррупции, стремясь укрепить национальное единство и защитить интересы государства. В специальном видеообращении к нации премьер вновь отверг свою вину. По его версии, выявленные в ходе длящегося более пяти лет судебного процесса доказательства полностью оправдывают его и опровергают аргументы обвинения.

Уже 1 декабря Герцог признал, что вопрос о помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху "вызывает споры" в стране, и пообещал рассмотреть соответствующее прошение главы кабмина "максимально корректно". Он отметил, что, принимая решение, "будет исходить исключительно из интересов Государства Израиль и израильского общества".

Портал Ynet назвал прошение Нетаньяху о помиловании "правовым землетрясением". "Не извиняется и не признает вину", — комментирует Ynet содержание запроса премьера, отмечая, что "спустя пять с половиной лет после начала судебного процесса и через две недели после письма президента США Дональда Трампа премьер-министр официально обратился к президенту с прошением о помиловании", которое "состоит из 14 страниц, включая обвинительное заключение". Газета The Times of Israel отмечает, что, "в отличие от стандартных прошений о помиловании, суть заявления Нетаньяху заключается не в том, что он сбился с пути, а наоборот, в том, что ему не в чем раскаиваться", но "затянувшийся судебный процесс" наносит "ущерб национальным интересам".

Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, после заявления премьер-министра лидер парламентской оппозиции Яир Лапид обратился к Герцогу, заявив, что, по его мнению, помилование возможно только после того, как Нетаньяху "признает вину и уйдет из политики". При этом правительственная коалиция выступила в поддержку позиции премьер-министра, указывает телеканал.

Перспектива помилования с видом на выборы

Гостелерадиокомпания Kan полагает, что прошение о помиловании Нетаньяху на самом деле является "стартом предвыборной кампании". Полномочия действующего Кнессета (парламент Израиля) истекают осенью 2026 года, но премьер хочет иметь преимущество при определении точной даты выборов. "Прошение Нетаньяху о помиловании было официально адресовано президенту Герцогу, но целевая аудитория другая: избиратели на предстоящих выборах, или, другими словами, электорат. Чем бы ни закончилась эта авантюра, для Нетаньяху это выгодная ситуация", — считает Kan. В частности, "если запрос о помиловании будет удовлетворен, то это станет победой Нетаньяху над судебной системой", которая "преследовала его годами, но в конце концов сдалась и проиграла". В случае же, если запрос будет отклонен, Нетаньяху пойдет на выборы как "преследуемый правовой системой премьер-министр, который одержал победу после 7 октября, добился возвращения заложников и стремится к миру с Саудовской Аравией", утверждает Kan.

По мнению газеты Haaretz, Герцог, вероятно, потребует от Нетаньяху "ряд уступок" в обмен на президентское помилование. В частности, издание предполагает, что это могут быть "создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября", а также "заморозка утверждения законов о реформе судебной системы". 12-й канал израильского телевидения выдвигает предположение, что Герцог может потребовать от Нетаньяху ограничения срока его полномочий на посту премьер-министра. В частности, может идти речь о его отставке "в заранее определенную дату". Вместе с тем телеканал отмечает, что "отставка и раскаяние — два условия, о которых Герцог ранее говорил" более президентом "не упоминаются" в контексте помилования Нетаньяху.

Вместе с тем газета The Jerusalem Post сообщает, что Герцог 7 декабря вылетает с двухдневным визитом в Нью-Йорк. Это будет его пятая поездка в США с момента вступления в должность президента Израиля в июле 2021 года. По данным газеты, в окружении Герцога заявляют, что никаких переговоров о проведении его встречи с Трампом сейчас не ведется, но после его прибытия в США существует вероятность, что хозяин Белого дома пригласит его сам на встречу для обсуждения, среди прочего, помилования Нетаньяху.

В июне 2025 года Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его "пародией на правосудие". 13 октября во время своего выступления в Кнессете хозяин Белого дома, обращаясь к президенту Израиля, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля. 12 ноября Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании израильского премьера.

Сложная процедура

Как сообщает газета The Times of Israel, прошение о помиловании Нетаньяху было передано канцелярией президента в Департамент по помилованию Министерства юстиции Израиля, который запросит позицию по данному вопросу у различных государственных учреждений, в том числе у Государственной прокуратуры. Официальная позиция департамента после этого будет передана министру юстиции, который также подготовит соответствующий документ, который будет вручен юридическому советнику президента, который готовит свой собственный обзор, который затем будет передан Герцогу. По имеющимся оценкам, этот процесс займет до нескольких недель. Эксперты издания полагают, что Департамент по помилованию придет к выводу, что Нетаньяху должен будет признать вину, чтобы быть помилованным, и если Герцог все же предоставит какую-либо форму помилования Нетаньяху без признания вины, в Высший суд справедливости Израиля будут поданы иски против такого его решения. В этом случае стоит учитывать, что основной закон, определяющий полномочия президента, гласит, что он не несет ответственности перед судами в отношении исполнения своих полномочий. Другими словами, Герцог имеет потенциальную возможность помиловать премьера без дополнительных условий.

Как отмечает The Times of Israel, "полномочия президента по помилованию очень кратко изложены в основном законе: "Президент государства имеет право миловать правонарушителей и изменять приговоры, сокращая или смягчая их". "Закон не требует, чтобы лицо, получающее помилование, было осуждено, и не обуславливает помилование лица, не осужденного, признанием им своей вины", — резюмирует газета. Однако ряд экспертов утверждают, что слово "правонарушитель" в законе указывает на то, что "невиновному человеку нет смысла просить о помиловании", указывает издание.

Суд и показания премьера

Нетаньяху обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и во взяточничестве за продвижение проектов в интересах друзей.

В рамках наиболее резонансного "дела 4000" премьеру предъявлены обвинения в коррупции, так как следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом Walla. По "делу 1000" глава кабмина обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, что связано с получением в подарок от двух бизнесменов шампанского и сигар. По "делу 2000" премьеру выдвинуты аналогичные обвинения якобы из-за содействия интересам владельца газеты Yediot ahoronot в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства. Следователи в 2017 и 2018 годах 12 раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам.

Генпрокурор Израиля 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Процесс в Окружном суде Иерусалима длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.

Показания в судах Иерусалима и Тель-Авива премьер начал давать в декабре 2024 года, но с тех пор слушания неоднократно прерывались, отменялись или переносились по различным причинам. В частности, в середине июля премьер досрочно прервал дачу показаний, сославшись на неотложные дела в сфере безопасности из-за эскалации обстановки в Сирии. Слушания должны были возобновиться через неделю, но и тогда Нетаньяху не явился, сообщив о недомогании из-за пищевого отравления, после чего суд ушел на летние каникулы, а продолжение дачи показаний было перенесено на сентябрь. В сентябре он вновь попросил отложить регулярные слушания с его участием, прямо из здания суда объявив о начале нового масштабного наступления израильской армии в секторе Газа, а в октябре он попросил сократить время слушаний, вновь сославшись на плохое самочувствие — бронхит.

