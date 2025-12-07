Журналист Эклу: в Бенине путчисты не захватили дом, где был глава государства

В создавшихся условиях верные правительству части действовали стремительно и смогли вернуть контроль над расположенным в крупнейшем городе страны Котону зданием госкорпорации телерадиовещания, отметил главный редактор ежедневной газеты La Nation

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Путчисты в начале мятежа атаковали дом, в котором находился президент Бенина Патрис Талон, с целью его захвата, однако потерпели неудачу. Об этом заявил ТАСС из Бенина главный редактор ежедневной газеты La Nation Кокуви Эклу.

"Страна была разбужена ранним утром в воскресенье заявлением путчистов по общенациональному телевидению о том, что они захватили власть, - сказал он. - Одновременно группа военных начала штурм дома главы государства, однако он оказался безуспешным. Нападение было отбито. Все это время национальное телевидение находилось под контролем мятежников".

По словам Эклу, в создавшихся условиях верные правительству части действовали стремительно и смогли вернуть контроль над расположенным в крупнейшем городе страны Котону зданием государственной корпорации телерадиовещания Бенина, который стал эпицентром путча. "В здании телеканала были арестованы более десятка мятежников, - сказал главный редактор, отметив, что это способствовало восстановлению контроля правительства над ситуацией в стране. - Министр внутренних дел выступил по этому же телеканалу и сообщил, что небольшая группа военных попыталась захватить власть, однако потерпела неудачу".

Эклу сказал, что сейчас в Котону продолжаются поиски мятежников, часть из которых смогла выбраться из здания телекомпании.