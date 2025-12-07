МИД Белоруссии: дело Миндича говорит о сращивании коррупционеров Киева и Брюсселя

Огромные миллиардные суммы тратятся непонятно куда, отметил глава белорусского дипведомства Максим Рыженков

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича говорит о сращивании коррупционеров Киева и Брюсселя.

"Мы же видим эти коррупционные скандалы [на Украине]. Наш президент [Белоруссии Александр Лукашенко] об этом говорит очень прямо, что такие огромные миллиардные суммы тратятся непонятно куда и прилипают к отдельным политикам по 100 млн [долларов] с лишним. Это вообще о чем говорит? Это говорит о том, что здесь какое-то сращивание олигархических, коррупционных систем Европейского союза и Украины, которые эти деньги собирают, фактически, отбирая у европейских налогоплательщиков, у тех людей, которые сегодня ощутили ухудшение жизни", - сказал министр телеканалу "Первый информационный".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.