На Украине требуют прекратить полномочия набсоветов энергетических госкомпаний

Кабмин страны также требует утвердить порядок проведения отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательных советов и представителей государства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины инициировал безотлагательное прекращение полномочий существенной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном сайте.

"Кабинет министров Украины постановил обратиться в Министерство энергетики и Фонд госимущества по осуществлению неотложных мер до прекращения полномочий членов наблюдательных советов ряда энергетических компаний", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о трех членах набсовета компании "Оператор газотранспортной системы Украины", трех - компании "Центрэнерго", двух - АО "Энергетическая компания Украины", пяти - АО "Украинские распределительные сети", двух - АО "Оператор рынка", одного - АО "Украинские энергетические машины". На это ведомствам отводится три дня.

Этим же постановлением кабмин требует утвердить порядок проведения отбора кандидатов на должность независимого члена набсоветов и представителей государства, избираемых (назначаемых) в состав набсоветов.

13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне скандала вокруг дела о масштабной коррупции в энергетике и в высших эшелонах украинской власти, в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены кабмина, объявила о проверке всех госкомпаний.

Дело Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.