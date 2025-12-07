Путч в Бенине полностью подавили

Президент республики Патрис Талон подчеркнул, что все очаги мятежа были зачищены

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ SRTV

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Попытка государственного переворота пресечена в Бенине. Об этом заявил президент Бенина Патрис Талон в обращении к нации, которое транслировалось по национальному телевидению.

Читайте также

Военные взяли власть под контроль. Главное о ситуации в Бенине

"Небольшая группа военных подняла мятеж, он был подавлен нашей армией, - сказал глава государства. - Все очаги путча зачищены. Акт предательства [мятежников] не останется безнаказанным".

Талон подчеркнул, что власти полностью контролируют положение на территории всей страны. "Ситуация находится полностью под контролем, - заверил он. - Безопасность и общественный порядок будут обеспечиваться повсюду". Талон добавил, что граждане могут спокойно заниматься своими повседневными делами.