Трамп заявил, что Зеленскому не нравится план США по Украине
Редакция сайта ТАСС
00:30
ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому не нравится проект мирного урегулирования на Украине, хотя представители его окружения одобрили его.
"Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел", - сказал президент США журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.