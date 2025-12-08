Трамп заявил, что Зеленскому не нравится план США по Украине

В то же время представители окружения Владимира Зеленского одобрили американский план, отметил президент Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому не нравится проект мирного урегулирования на Украине, хотя представители его окружения одобрили его.

"Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел", - сказал президент США журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.