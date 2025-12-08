ВВС Таиланда нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи

Это ответ на силовые действия Камбоджи, которые представляли прямую угрозу нацбезопасности Таиланда, говорится в сообщении пресс-службы таиландских вооруженных сил

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Об этом сообщил офис пресс-секретаря таиландских ВВС.

Из распространенного заявления следует, что операцию провели в ответ "на силовые действия Камбоджи, которые представляли прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, безопасности жителей приграничных районов и таиландского личного состава". "Согласно оперативным оценкам, Камбоджа мобилизовала тяжелое вооружение, перегруппировала боевые подразделения и подготовила подразделения огневой поддержки, что могло привести к эскалации военных действий и создать угрозу для приграничного района Таиланда. Эти события повлекли за собой применение авиации для сдерживания и сокращения военного потенциала Камбоджи", - говорится в сообщении, в котором подчеркивается, что "воздушные операции направлены исключительно против военных объектов на территории Камбоджи".

Второй военный округ сухопутных сил Таиланда ранее сообщил, что вооруженные силы Камбоджи снова открыли огонь на границе с Таиландом, где ситуация остается напряженной. Огневой контакт произошел в 05:00 и 06:00 по местному времени (01:00 и 02:00 мск).

Согласно заявлениям армии Таиланда, камбоджийские военные 7 декабря дважды открывали огонь по таиландским позициям. На территории Камбоджи обнаружено перемещение танков Т-55, проводится эвакуация мирных жителей из приграничной зоны. "Камбоджийские войска были приведены в состояние максимальной боевой готовности после столкновений в районе Пхлан Хин Пэт Кон. Их силы также повысили боеготовность вдоль всей границы", - информировали таиландские военные.