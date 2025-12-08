Таиланд эвакуировал около 70% жителей граничащих с Камбоджей районов

Во временных убежищах зарегистрировали 35,6 тыс. человек, сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Таиланд эвакуировал примерно 70% мирных жителей граничащих с Камбоджей районов в провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани. Об этом говорится в сообщении второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

"Около 70% мирных жителей уже эвакуированы, 35,6 тыс. зарегистрированы во временных убежищах. Те, кто не разместился в убежищах, предположительно, находятся у родственников или все еще в процессе переселения. Во время эвакуации в районе Намйын умер один мирный житель", - говорится в сообщении.

Второй военный округ таиландских сухопутных сил ранее сообщил, что Вооруженные силы Камбоджи вновь открыли огонь на границе с Таиландом, где ситуация остается напряженной. Огневой контакт произошел в 05:00 и 06:00 по местному времени (01:00 и 02:00 мск).

Согласно заявлениям армии Таиланда, камбоджийские военные в общей сложности 7 декабря дважды открывали огонь по таиландским позициям. На территории Камбоджи обнаружено перемещение танков Т-55, проводится эвакуация мирных жителей из приграничной зоны.

Королевские Военно-воздушные силы Таиланда нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи.