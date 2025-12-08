На границе с Камбоджей погиб таиландский военный

Еще четверо пострадали, сообщила Королевская армия Таиланда

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Один таиландский военнослужащий погиб, четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщила Королевская армия Таиланда.

По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). "Королевская армия Таиланда получила сообщение, что примерно в 7:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) в районе Чонг Бок провинции Убонратчатхани таиландские военнослужащие подверглись нападению, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

Второй военный округ таиландских сухопутных сил ранее сообщил, что вооруженные силы Камбоджи вновь открыли огонь на границе с Таиландом, где ситуация остается напряженной. Согласно заявлениям армии Таиланда, камбоджийские военные в общей сложности в воскресенье дважды открывали огонь по таиландским позициям. На территории Камбоджи обнаружено перемещение танков Т-55, проводится эвакуация мирных жителей из приграничной зоны.

Королевские Военно-воздушные силы Таиланда в понедельник нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам.