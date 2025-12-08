Премьер Таиланда созвал совещание из-за столкновений на границе с Камбоджей

Анутхин Чанвиракун также отменил запланированное посещение границы после возобновления боевых действий

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун созвал экстренное совещание сотрудников силовых структур в Доме правительства в Бангкоке в связи с обострением ситуации на границе с Камбоджей. Об этом сообщила газета The Nation.

По ее данным, таиландский премьер отменил запланированное посещение таиландско-камбоджийской границы после возобновления боевых действий и переброски Камбоджей реактивных систем залпового огня RM-70 и БМ-21 ближе к территории Таиланда.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе двух стран. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам.