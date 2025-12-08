Эксперт Унникришнан: саммит в Дели показал, что РФ не изолирована

Индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation подчеркнул, что "Индия не собирается отказываться от дружбы с Россией"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Состоявшийся в Нью-Дели 23-й российско-индийский саммит показал всему миру, что Россия не изолирована, а Индия не намерена поддаваться на давление Запада, стремящегося разрушить отношения двух стран. Такое мнение высказал ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, комментируя визит в республику президента РФ Владимира Путина.

"С символической точки зрения это событие было очень важно тем, что, во-первых, показало, что Россия не изолирована в мире, несмотря на старания Запада. Во-вторых, Индия показала, что она готова проводить независимую внешнюю политику, несмотря на давление третьих стран, что наши отношения с Россией не должны зависеть от их позиции", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "если Запад реалистично подходит к тому, что происходит в мире, то он должен понимать, что Индия не собирается отказываться от дружбы с Россией". "И Россия дала всему миру понять, что она ценит отношения с Индией и не собирается их сворачивать", - констатировал он. "Если кто-то строил иллюзии о том, что Индия отвернется от России, то они наверняка очень разочарованы", - указал эксперт.

"В целом, это был очень важный и удачный визит, потому что обе стороны обозначили, что нужно двигаться вперед новыми методами с учетом перемен не только в геополитике, но и в плане развития технологий, найти новые сферы сотрудничества, которые выходят за рамки обороны и энергетики. Например, мирная ядерная энергетика, космос, технологическое сотрудничество, новые технологии, фармацевтика, сельское хозяйство и прочее", - сказал он.

Как отметил эксперт, в рамках саммита "был сделан упор на экономическое сотрудничество как новую основу отношений между Индией и Россией". "Это было очень интересно и важно", - заключил Унникришнан.

5 декабря Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. В Нью-Дели он провел целую серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита были подписаны множество двусторонних соглашений.