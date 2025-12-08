"Украинская правда": в заговоре против Ермака участвовала Свириденко

Премьер Украины вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком тайно встречалась с главными представителями правящей партии "Слуга народа" для обсуждения отставки главы офиса, пишет издание

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Свириденко, возглавившая правительство в июле, была известна как человек Ермака. Однако, как пишет издание, теперь она "разорвала политическую пуповину" с Ермаком. Премьер вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком участвовала в тайной встрече с главными представителями правящей партии "Слуга народа" для обсуждения отставки главы офиса.

По данным "Украинской правды", встреча "высокого тайного совета" проходила в кабинете Стефанчука, после обсуждения участники позвонили Зеленскому.

"Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде. <...> Поэтому даже Юля [Свириденко], которой он помогал, не смогла так работать. И вот, когда все поговорили, то решили, что надо набрать [Зеленского] и всем вместе ему прямо сказать, что надо снимать Андрея [Ермака], - рассказал изданию один из участников тайной встречи. - Мы набрали [Зеленского], и все по очереди объяснили, почему так думаем. Все сказали. А тут же руководство парламента, правительства, лидеры [правящей партии] . [Зеленский] не мог уже это проигнорировать".

Когда Ермак узнал о происходящем, он демонстративно заблокировал некоторых участников "заговора" в мессенджерах и не отвечал на сообщения, пишет издание. Он также пытался организовать уголовные дела против главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, депутата от "Слуги народа", главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева и депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка. Однако к тому моменту силовики уже были перевербованы Арахамией, добавляет издание.

По оценкам "Украинской правды", с отставкой Ермака увеличится политический вес Арахамии и Свириденко. Сама премьер активно работает с депутатами, в частности, для принятия бюджета на 2026 год она встретилась почти со всеми фракциями и группами.

"На диванчике у Стефанчука в кабинете у нее уже почти приемная", - сказал изданию один из представителей "Слуги народа".

"Премьер понимает, что максимально конструктивная работа с Радой - это ее защита и от давления, и от отставки, и от того, что какой-то следующий глава офиса попытается ее сбивать", - отмечает один из участников "заговора" против Ермака.

Отставка Ермака

17 ноября появилась информация о том, что Ермак может быть причастен к крупным коррупционным схемам. Тогда депутаты Рады, в том числе от правящей партии, потребовали его увольнения, но Зеленский отказался это сделать и даже назначил Ермака главой делегации на переговорах с США. Однако это не помогло защитить главу офиса от расследования, утром 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил.

Как сообщала "Украинская правда", близкое окружение Зеленского тайно координировало действия по отставке Ермака, для это был создан специальный чат. Сам Ермак, узнав о своей отставке, устроил Зеленскому получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями.