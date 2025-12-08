Politico: обновленная Стратегия нацбезопасности США вызвала ярость в ЕС

В документе, в частности, есть опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Некоторые европейские чиновники были в ярости после публикации обновленной Стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщила газета Politico.

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что часть европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

По данным издания, неназванный европейский чиновник в кулуарах Дохийского форума назвал положения стратегии, которые касались Евросоюза, "очень тревожными". Тем не менее он отметил, что президент США Дональд Трамп "слишком силен", чтобы европейские лидеры могли сделать что-то большее, чем "символические дипломатические протесты".

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на форуме в Дохе, заявила, что, несмотря на критику в стратегии в адрес сообщества, ЕС и США "остаются главными союзниками".