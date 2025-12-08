Khmer Times: в Камбодже при обстреле со стороны Таиланда пострадали трое жителей

Их госпитализировали и оказали им необходимую медицинскую помощь

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Трое мирных жителей провинции Оддар-Миенчей на северо-западе Камбоджи получили ранения в результате обстрела со стороны Таиланда. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на местные власти.

Представитель администрации уточнил, что инцидент произошел около 11:00 по местному времени (07:00 мск). Среди пострадавших - одна женщина. Все они были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

Министерство национальной обороны Камбоджи ранее обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации после серии атак тайских военных против камбоджийской армии в приграничной провинции Прэахвихеар. Пресс-секретарь ведомства генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявила, что несмотря на провокационные действия со стороны Таиланда, камбоджийские силы проявили "максимальную сдержанность" и не стали открывать ответный огонь. Она подчеркнула, что Камбоджа сохраняет приверженность мирному разрешению конфликтов и соблюдению международных соглашений. Камбоджийские военные следят за развитием ситуации на границе с Таиландом "бдительно и с максимальной осторожностью",

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск).

ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам. Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также информировал, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21. Информации о пострадавших или жертвах этого обстрела нет.