Politico: ЕК надеется, что ФРГ, Италия и Франция станут гарантами по кредиту для Киева

Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, и наибольшую сумму примерно в €51,3 млрд, возможно, придется обеспечить Германии, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению кредита для Украины за счет замороженных активов России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы ЕК.

Читайте также

Откуда ноги растут: дела о коррупции в Евросоюзе и стремление украсть активы РФ связаны?

Как отмечает издание, страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита в размере €210 млрд. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, и наибольшую сумму примерно в €51,3 млрд, возможно, придется обеспечить Германии. Франция сможет гарантировать €34 млрд, Италия - €25,1 млрд. По оценкам издания, эти гарантии позволят добиться согласия премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера на выдачу кредита.

Ранее издание сообщало, что ЕК направила странам ЕС юридические предложения по экспроприации всех €210 млрд блокированных в ЕС суверенных активов ЦБ РФ для финансирования Украины в 2026-2027 годах. При этом Бельгия выступает "категорически против" такого шага.

Валери Урбен, глава бельгийского депозитария Euroclear, где заблокирована большая часть суверенных активов РФ назвала планы ЕК по активам РФ нереалистичными и предупредила об их огромных рисках как для Бельгии, так и для всей мировой финансовой системы в целом. Она считает, что это может привести к банкротству Euroclear, и подтвердила намерение оспаривать этот план в суде, если страны ЕС на саммите 18-19 декабря его поддержат.

В Европе блокировано около €210 млрд суверенных активов России, из которых €185 млрд - на счетах в депозитарии Euroclear. Точное местонахождение остальных €25 млрд ни Еврокомиссия, ни страны ЕС официально не сообщали.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.