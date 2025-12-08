Guardian: Израиль наблюдает за работниками координационного центра по Газе

Издание отмечает, что некоторым сотрудникам было рекомендовано не делиться конфиденциальной информацией внутри центра

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Израильская разведка ведет открытые и скрытые записи встреч в военно-гражданском координационном центре, созданном по инициативе США для контроля за соблюдением перемирия в секторе Газа. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По ее данным, начальник центра, командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенант Патрик Фрэнк встречался со своим израильским коллегой и сообщил ему, что "запись должна прекратиться". Сотрудники из других стран также выразили обеспокоенность тем, что Израиль ведет записи встреч. Некоторым сотрудникам было рекомендовано не делиться конфиденциальной информацией внутри центра из-за "риска ее сбора и использования в корыстных целях".

Военные США не стали комментировать произошедшее, а лишь отметили, что переговоры внутри военно-гражданского координационного центра не являются секретными. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила, что утверждение о сборе информации израильской разведкой "о своих партнерах на встречах, в которых ЦАХАЛ принимает активное участие, абсурдно".

Военно-гражданский координационный центр был создан на юге Израиля вблизи границы с Газой после достижения режима прекращения огня. Центр будет собирать информацию об обстановке в Газе в режиме реального времени из различных источников, включая разведывательные беспилотники и международные организации. По данным газеты The Washington Post, в работе центра под руководством США будут принимать участие представители более 40 стран и организаций.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.