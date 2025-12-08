Статья

Рекордсмены по долгам: почему в США часто банкротятся компании

В США уже не первый год фиксируется рекордное количество корпоративных банкротств, причем больше всего страдает промышленный сектор. С чем связывают такую тенденцию и как экономическая ситуация в стране отражается на американцах — в материале ТАСС

Рекорд по банкротствам

Число крупных корпоративных банкротств в США приближается к самому высокому уровню за последние 15 лет, следует из данных медиахолдинга S&P Global Market Intelligence. Уже к октябрю общее количество заявлений о банкротстве за год достигло 655 по сравнению с 687 за весь 2024 год.

Только в октябре было подано 68 таких заявлений, а в августе 76 — это самый высокий месячный показатель как минимум с 2020 года.

Если эта тенденция сохранится, к концу 2025 года в США будет зафиксировано 792 банкротства — это больше, чем за любой другой год с 2010 года, когда S&P сообщал о 828 корпоративных банкротствах.

Больше всего банкротств зафиксировано в промышленном секторе, за которым следует сектор потребительских товаров вторичной необходимости.

По данным S&P, количество банкротств стало повышаться после недавнего всплеска повышений ставок ФРС — с марта 2022 года в течение примерно полутора лет ключевая процентная ставка увеличивалась 11 раз и дошла до самого высокого уровня за 22 года (5,5%) и деражалась там до осени 2024 года. С тех пор, правда, она вернулась на уровень 4%, но компаниям это пока помогло не сильно.

Негативный тренд

Впрочем, рекордным по количеству крупных корпоративных банкротств в США последнее время становится буквально каждый год. Прошлый также называли рекордсменом — этот показатель в 2024 году был примерно на 9% выше по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году наиболее проблемным сектором были потребительские товары вторичной необходимости (товары, которые не являются жизненно необходимыми): заявления о банкротстве подали 108 компаний. Сильно пострадали также сферы промышленности и здравоохранения: заявления о банкротстве подали 88 и 65 компаний соответственно.

"Сектор потребительских товаров вторичной необходимости оказался особенно уязвимым к экономическим потрясениям, даже несмотря на общую высокую активность розничных продаж в США, поскольку тенденции потребительских покупок изменились, а бюджет населения сократился из-за инфляции", — говорится в отчете S&P Global.

Более 30 компаний, объявивших себя банкротами в прошлом году, согласно данным медиахолдинга, на момент подачи заявления имели задолженность более $1 млрд. В список вошли некоторые известные компании, например Party City, Spirit Airlines и Red Lobster.

Причем в третьем квартале 2024 года задолженность кредитоспособных нефинансовых компаний США составила рекордные $8,45 трлн.

В последние годы ведущие банки снизили процентные ставки, но проценты по займам по многим потребительским и коммерческим кредитам остаются высокими. Признаки долгового кризиса усилились, поскольку влияние высоких процентных ставок продолжает сказываться на экономике. Так, уровень невыплаты по кредитам для бизнеса, выданным коммерческими банками, в третьем квартале 2024 года вырос до 1,16% — это самый высокий показатель с начала пандемии.

Показатель неуплаты потребительских кредитов в свою очередь вырос за тот же период до 2,73% — это самый высокий показатель за 12 лет.

Виновата политика Трампа?

Как отмечает агентство Reuters, влиять на ситуацию с банкротствами может ужесточение тарифной политики при президенте США Дональде Трампе после его возвращения в Белый дом в 2025 году. Сначала он объявил о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлинах для отдельных стран, но уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а Вашингтон начал торговые переговоры со многими партнерами.

Но в итоге Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против некоторых стран — их ставка составит от 10 до 41%. Новые пошлины были введены в отношении 69 торговых партнеров Америки.

И хотя последствия таких решений остаются неопределенными, предприятия уже ощущают давление, связанное с ростом затрат на производство. Это делает еще более сложной жизнь малообеспеченных потребителей, которые выживают в условиях высокой инфляции и нестабильности на рынке труда.

Еще летом экономическая политика Трампа вызвала множество споров и спровоцировала неблагоприятную для США реакцию со стороны крупных институциональных инвесторов: как писала газета Financial Times (FT), они начали покидать рынки Соединенных Штатов из-за потери доверия к американским активам вследствие торговых войн и растущего долга страны.

Как заявил представитель одной из инвестиционных компаний, объявление Трампа о введении таможенных пошлин на импортную продукцию стало "звонком для многих людей, предупреждающим о том, что они переоценивают США".

"США были лучшим местом в мире для капиталовложений на протяжении столетия, но <...> инвесторы начинают задаваться вопросом, а не является ли исключительность США завышенной", — приводила газета слова Говарда Маркса, соучредителя компании Oaktree Capital Management с активами в $203 млрд.

Лидия Мисник