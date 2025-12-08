"Новости. Live": Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский впервые перечислил имена претендентов на должность главы его офиса после увольнения Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание "Новости. Live".

По его данным, в их число вошли министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, председатель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и заместитель главы офиса Зеленского по военным вопросам Павел Палиса.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку. 4 декабря Зеленский сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами на должность руководителя его офиса.