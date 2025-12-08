Трамп: США продолжают работу над урегулированием на Украине

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что это продиктовано гуманитарными соображениями

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова продолжить работу над урегулированием кризиса на Украине из гуманных соображений. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.

Читайте также

Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны

"Я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Как вы знаете, [экс-президент США] Джо Байден дал им (украинцам - прим. ТАСС) $350 млрд, а от меня они ничего не получили", - сказал Трамп. "Мы, как вам известно, теперь продаем технику НАТО по полной цене, а Североатлантический альянс берет ее и, вероятно, передает Украине", - добавил президент.

"Но мы не тратим деньги. Мы тратим время по гуманитарным соображениям и хотим увидеть, сможем ли мы остановить убийства", - резюмировал Трамп.