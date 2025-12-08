Власти Ливана заявили о стремлении к дипломатическому решению конфликта с Израилем

Второй раунд ливано-израильских переговоров состоится 19 декабря, он пройдет в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане, сообщил президент республики Джозеф Аун

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Возобновление переговоров с Израилем в Рас-эн-Накуре отражает стремление Ливана добиться прекращения израильских нападений на свою территорию. Об этом заявил президент республики Джозеф Аун, который принял 8 декабря в Бейруте спецпосланника президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ива Ле Дриана.

"Мы исходим из необходимости поиска дипломатического решения конфликта и не хотим категорически прибегать к языку войны, - подчеркнул политик, слова которого приводит президентская пресс-служба. - Позитивная реакция на такую позицию Ливана братских и дружественных стран означает поддержку принятого нами шага и, вероятно, ослабит военное давление".

Аун сообщил, что второй раунд ливано-израильских переговоров состоится 19 декабря, он пройдет в Рас-эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. "Приветствуем любую роль Франции, способствующую достижению основополагающих целей переговоров, - сказал он. - Рассчитываем, что боевые действия будут остановлены и обеспечен вывод израильских войск из пяти оккупированных районов, а все задержанные ливанцы освобождены".

Президент выразил несогласие с израильскими утверждениями о том, что ливанская армия якобы не в полной мере выполняет свои функции к югу от реки Литани. "Эти обвинения беспочвенны и абсолютно неприемлемы, поскольку с момента развертывания год назад вооруженные силы полностью выполнили свою миссию", - заявил он.

Тем не менее Аун дал понять, что ливанская сторона не возражает против проведения Комитетом по наблюдению за прекращением огня под эгидой США и Франции проверок на предмет наличия складов с боеприпасами шиитской организации "Хезболлах" южнее реки Литани.

3 декабря на первом раунде переговоров в Рас-эн-Накуре командующий войсками на юге страны генерал Николас Табет сообщил, что ливанские военнослужащие с начала года обследовали 177 туннелей и конфисковали 566 ракетных установок в пограничных с Израилем районах.