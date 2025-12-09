В Таиланде заявили, что Камбоджа начала обстреливать королевство из РСЗО

В армии страны заявили, что "имущество жителей приграничных районов защищены"

Реактивная система залпового огня БМ-21 © Алексей Коновалов/ ТАСС

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Камбоджа начала обстрел территории восточных провинций Таиланда из реактивных систем залпового огня БМ-21. Об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

"БМ-21 прибыли и начали боевые действия в районах Самтэ, Фупхи, Чонгтатау и Прасаттаквай. Камбоджа первой открыла огонь, и второй военный округ был вынужден ответить. Согласно правилам ведения боевых действий, угроза должна была быть нейтрализована, а жизнь и имущество жителей приграничных районов защищены", - говорится в сообщении.

Королевская армия Таиланда 8 декабря информировала, что камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). Из-за обстрелов один таиландский военнослужащий погиб и еще восемь получили ранения. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй военный округ Сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла в понедельник таиландскую территорию из систем БМ-21.