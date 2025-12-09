СОМБ: попытка переворота в Бенине была нацелена на подрыв безопасности региона

Директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов отметил, что главной целью путчистов была "информационная картинка", которая должна была "сыграть на руку внешним кураторам"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Попытка США осуществить военный переворот в Бенине была реализована с целью подрыва архитектуры безопасности всего региона. Такое мнение высказал ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"В Вашингтоне прекрасно понимают: кто контролирует порты Бенина и Гвинеи-Бисау - тот контролирует подступы к Сахелю. Если посмотреть внимательно, становится очевидно: удар наносился не по власти Талона, а по всей системе региональной безопасности. Переворот был организован так топорно, будто его специально сделали по инструкции "как делать не надо". Захватили только телевидение, не пошли на ключевые объекты, не попытались прорваться в Порто-Ново. Все это говорит о том, что главной целью стала информационная картинка, которая должна была сыграть на руку внешним кураторам", - сказал он.

По словам Иванова, отдельный интерес представляет активность Франции, которая пытается сохранить свою роль в Африке. "Важно отметить странную активность французов - их разведчик кружил над Котону как по расписанию. Франция, похоже, входит в ситуативный союз с США, чтобы вернуть себе хотя бы тень былого влияния в регионе", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что действия США и Франции объясняются стремлением отрезать Сахель от океана, подчинить правительства, которые сотрудничают с Москвой и Пекином, а также перекрыть для России логистические коридоры в регионе.