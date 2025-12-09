СОМБ: попытка переворота в Бенине была нацелена на подрыв безопасности региона
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Попытка США осуществить военный переворот в Бенине была реализована с целью подрыва архитектуры безопасности всего региона. Такое мнение высказал ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"В Вашингтоне прекрасно понимают: кто контролирует порты Бенина и Гвинеи-Бисау - тот контролирует подступы к Сахелю. Если посмотреть внимательно, становится очевидно: удар наносился не по власти Талона, а по всей системе региональной безопасности. Переворот был организован так топорно, будто его специально сделали по инструкции "как делать не надо". Захватили только телевидение, не пошли на ключевые объекты, не попытались прорваться в Порто-Ново. Все это говорит о том, что главной целью стала информационная картинка, которая должна была сыграть на руку внешним кураторам", - сказал он.
По словам Иванова, отдельный интерес представляет активность Франции, которая пытается сохранить свою роль в Африке. "Важно отметить странную активность французов - их разведчик кружил над Котону как по расписанию. Франция, похоже, входит в ситуативный союз с США, чтобы вернуть себе хотя бы тень былого влияния в регионе", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что действия США и Франции объясняются стремлением отрезать Сахель от океана, подчинить правительства, которые сотрудничают с Москвой и Пекином, а также перекрыть для России логистические коридоры в регионе.