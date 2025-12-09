Эксперт Гилл: Трамп считает Европу слабой и неспособной защитить себя

По словам американского политического обозревателя, лишь под давлением президента США большинство европейских стран увеличили свои военные расходы в рамках НАТО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает европейские страны как слабые и неспособные к самозащите, о чем свидетельствует новая Стратегия национальной безопасности США. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

Читайте также

Отношения с РФ и завершение конфликта на Украине. Стратегия нацбезопасности США

"Новая стратегия констатирует, что большинство европейских государств не способны защитить собственную территорию и культурную идентичность, поскольку они не могут обеспечить безопасность своих границ. Внутренняя политика этих стран сформировала нежизнеспособную экономическую модель, последствия неэффективности которой ощущает весь мир", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам Гилла, новая Стратегия нацбезопасности США "превращает в политику тезисы, которые президент Трамп отстаивал на протяжении долгого времени". "Многие европейские страны годами не выполняли своих обязательств по финансированию коллективной обороны в рамках НАТО, и лишь под давлением Трампа большинство из них было вынуждено увеличить военные расходы. Он также добился пересмотра в сторону повышения доли, которую союзники должны вносить в обеспечение собственной безопасности, и, хотя и без особого энтузиазма, большинство из них пошло по предложенному Трампом пути", - пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на торговую политику администрации США: "Трамп дал асимметричный ответ на десятилетия дискриминационных тарифов в отношении американских товаров и услуг, потребовав торгового паритета. Его протекционистский курс не только открыл новые рынки для продукции США, но и создал ресурсы для модернизации национальной инфраструктуры". "Трамп признает реалии, которые в Европе и США игнорировали слишком долго", - заключил Гилл.

Как отмечала 8 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия надеется, что новая американская Стратегия нацбезопасности окажет на европейскую "партию войны" отрезвляющее воздействие.