Радиоведущий Гилл: Трамп может отстранить Зеленского от переговоров по Украине

Американский политический обозреватель отметил, что в окружении президента США "все чаще задаются вопросом, обладает ли Зеленский политической волей и властью, чтобы действительно положить конец конфликту"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может отстранить от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не только европейских лидеров, но и самого Владимира Зеленского из-за их нежелания идти на уступки. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"Тот факт, что президент Трамп заявил о принципиальном согласии с президентом России Владимиром Путиным по 28 пунктам [мирного плана], в то время как Зеленский "даже не удосужился их прочитать", указывает на растущее раздражение Трампа по поводу Украины и Зеленского. Это приведет к отстранению от переговоров не только европейцев, но, возможно, и самого Зеленского", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

Эксперт отметил, что в окружении Трампа "все чаще задаются вопросом, обладает ли Зеленский политической волей и властью, чтобы действительно положить конец конфликту". 8 декабря американский лидер заявил, что разочарован Зеленским, который так и не ознакомился с проектом мирной сделки.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.