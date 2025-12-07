Трамп разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с проектом мирной сделки

Президент США отметил, что окружение Владимира Зеленского было крайне довольно предложением американской стороны

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Владимиром Зеленским в связи с тем, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

"Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение", - сказал американский лидер журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Трамп указал, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением американских властей.