Трамп назвал возможное ограничение пошлин судом угрозой нацбезопасности США

Американский президент считает, что страна окажется финансово беззащитной

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что возможное ограничение таможенных пошлин Верховным судом США станет крупнейшей угрозой национальной безопасности страны.

"Самая большая угроза в истории национальной безопасности США - это отрицательное решение Верховного суда США по вопросу пошлин. Мы окажемся финансово беззащитными", - написал он в Truth Social.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, по итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде первых слушаний по делу о пошлинах некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство началось в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин.

Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.