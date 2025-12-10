Статья

Предрождественская распродажа "железа": в Европе массово дозаказывают бронетехнику

В декабре сразу несколько европейских стран поспешили оформить дополнительные заказы на бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другую технику для сухопутных войск (СВ). В их числе — Дания, Швеция, Германия, Бельгия

Редакция сайта ТАСС

Бронемашина Patria © Owen Humphreys/ PA Images via Getty Images

В Германии, согласно закону, недавно одобренному профильным комитетом парламента, помимо прочего, планируют приобрести еще более 1,7 тыс. армейских внедорожников Wolf и неназванное количество 70-тонных тягачей для транспортировки основных боевых танков Leopard 2.

Если верить информационно-аналитической группе Janes, дозакупка Wolf будет осуществляться в рамках действующего контракта. Ожидается, что машины будут поставляться в течение 2026–2027 годов в двух вариантах — командно-штабного и полицейского автомобиля. Все они будут оборудованы цифровой системой управления войсками D-LBO (Digitalization of Land-Based Operations).

Власти Дании и Швеции, в свою очередь, решили дозаказать для своих СВ бронетранспортеры (БТР) Patria одноименной финско-норвежской фирмы и боевые машины пехоты (БМП) CV90, производимые BAE Systems Hägglunds в Швеции.

Управление по закупкам и материально-техническому обеспечению войск DALO (Defence Acquisition and Logistics Organisation) датского Минобороны и BAE Systems объявили о заключении нового контракта 21 ноября. Он предполагает поставку Копенгагену еще 44 БМП CV90 Mk IIIC в дополнение к 115 таким же машинам, которые королевство заказало в декабре 2024 года. Предыдущая сделка была оценена в $2,5 млрд и включала в себя опцион на приобретение дополнительных машин той же модификации.

Новая техника призвана заменить аналогичное количество старых БМП CV9035DK, которые изначально планировалось модернизировать. По состоянию на текущий момент, как указали в DALO, эта работа не будет завершена вплоть до 2033 года.

Новые БМП, как указали в BAE Systems, будут стоить около $450 млн с учетом расходов на запасные части, обслуживание, транспортировку и обучение. Подрядчик обещает их поставить с 2027 до 2030 года. В результате в распоряжении датских СВ окажется парк из 159 машин CV90 Mk IIIC.

"Боевые машины пехоты — это неотъемлемая составляющая боевой мощи тяжелой [механизированной] бригады", — пояснил командующий Сухопутными войсками королевства, генерал-майор Петер Бойсен, имея в виду, по всей видимости, соединение, которое формируется за счет реструктуризации 1-й бригады в Хольстебро. На ее вооружении, как планируется, будут находиться танки Leopard-2A7DK и гусеничные БМП.

"Поэтому для нас чрезвычайно важно получить полноценный парк таких машин как можно скорее, — добавил генерал. — Выбрав замену текущих 44 БМП CV90 новыми, войска получат [в свое распоряжение] 159 современных боевых машин пехоты к концу 2030 года".

Как отметили в DALO, машины модификации Mk IIIC обладают новой боевой башней с улучшенной стабилизацией и эргономикой, прорезиненными гусеницами, уменьшающими полную массу техники, шумность и повышающими ее проходимость. Кроме того, CV90 Mk IIIC вооружаются противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и комплексами активной защиты (КАЗ).

По данным портала Army Recognition, полная масса CV90 Mk IIIC варьируется в пределах 20–38 т. Штатный экипаж боевой машины составляют три человека. Дополнительно она способна перевозить до восьми человек пехотного десанта.

БМП специально разработана для работы в арктических условиях. Дизельный двигатель фирмы Scania вырабатывает около 800 л.с. мощности, что позволяет машине развивать скорость по шоссе до 70 км/ч и обеспечивает большой запас хода.

Основное вооружение CV90 Mk IIIC составляют 35-миллиметровая автоматическая пушка Bushmaster III, способная вести стрельбу боеприпасами с программируемым подрывом, спаренный 7,62-миллиметровый пулемет и установки для отстрела дымовых гранат. Дополнительное вооружение — ПТУР Spike или Akeron и КАЗ Iron Fist.

Боевая башня БМП оснащена современными системами прицеливания и управления огнем, баллистическим вычислителем и может оборудоваться оптико-электронной станцией слежения на телескопической мачте.

За родину, за Patria

Шведские вооруженные силы (ВС) тем временем поручили Управлению материально-технического обеспечения FMV (Försvarets materielverk) закупить дополнительно 94 шестиколесные бронемашины Patria по программе CAVS (Common Armoured Vehicle System). К инициативе по совместной закупке этой техники, в которой уже участвуют Финляндия, Дания, Германия, Латвия, Норвегия и Великобритания, скандинавское королевство присоединилось в 2022 году.

Как заявили в Patria и FMV 1 декабря, сделка обойдется Стокгольму в 1,5 млрд крон ($150 млн). Машины будут выполнены в нескольких вариантах: БТР, передвижного командного пункта и машины медицинской эвакуации.

Читайте также

Каждому по "стене": как Польша, Бельгия и другие страны решили сами защищаться от дронов

В номенклатуре шведских СВ эта техника носит название Pansarterrängbil 300. В 2024 году FMV оформило заказ на 321 такую машину. В этом году СВ королевства были поставлены 34, 20 из которых — предсерийные образцы, на которых осуществлялось обучение будущих экипажей и которые задействовались в полуторагодичных войсковых испытаниях.

В общей сложности с текущего по 2030 год страна должна получить 415 Pansarterrängbil. Согласно Patria, участники программы CAVS уже заказали свыше 1 тыс. таких бронетранспортеров, более 250 из которых уже переданы получателям.

Словения, чьи власти в феврале подписали декларацию о намерениях приобрести у Patria почти сотню восьмиколесных боевых бронированных машин (ББМ) AMV XP, откладывает подписание контракта на них как минимум до следующих парламентских выборов, которые должны состояться в марте 2026 года.

В числе причин задержки национальные СМИ, сославшиеся на неназванных чиновников, назвали неудовлетворенность текущего кабмина уровнем защищенности этих боевых машин, в частности отсутствием у них защиты от беспилотников, а также то, что в проекте контракта отсутствует пункт об участии словенских оборонных предприятий в изготовлении боевых башен для ББМ.

С точки зрения некоторых экспертов, настоящая причина колебаний государства в том, что предварительная стоимость ББМ AMV XP — €695 млн ($811 млн). Эта военная закупка рискует стать самой крупной в истории Словении, что не поддерживает определенная доля избирателей.

До этого страна уже аннулировала контракт на закупку 45 немецких ББМ Boxer, заказанных предыдущим кабмином в 2022 году. Матей Тонин, ныне член Европарламента от оппозиционной партии "Новая Словения", а ранее министр обороны государства, при котором и была заключена сделка по Boxer, раскритиковал решение правительства отложить закупку AMV XP.

По его словам, если бы прошлый контракт остался в силе, то словенские СВ сейчас имели бы в распоряжении от 35 до 45 новых боевых машин. "Вместо этого мы потеряли три-четыре года, а с каждым годом стоимость военной техники все выше и выше", — сказал Тонин, чьи слова привел еженедельник Defense News.

"Спрос за последние три года вырос в значительной мере, и на это наложился еще и высокий уровень инфляции, — добавил политик. — Мой совет правительству: не начинайте все заново. Продолжайте то, что уже начато, и прислушивайтесь к нуждам словенских военных".

Официальный представитель Минобороны республики заявил Defense News, что программа закупки бронетехники у Patria "по-прежнему в силе и не была задержана никоим образом". Однако есть технические моменты, согласование которых потребует дополнительного времени.

"В связи с наблюдаемыми сегодня изменениями в способах ведения боевых действий и военных доктринах, которые предполагают, в частности, применение дронов и антидроновой защиты для эффективности операций, Министерство обороны решило модернизировать восьмиколесные машины современными модульными средствами, — сказал представитель ведомства. — На это потребуется какое-то время, но это более чем стоит того, если учесть, что это повысит эксплуатационную готовность машин".

Lynx Шредингера

Шведская БМП CV90, в свою очередь, наряду с австрийско-испанскими машинами ASCOD и южнокорейскими K21Redback также участвовала в тендере на поставку 298 единиц новой бронетехники СВ Румынии. Тем не менее, как стало известно в начале декабря, этот конкурс выиграл немецкий концерн Rheinmetall со своими БМП KF41 Lynx.

Бюджет программы, инициированной Бухарестом, оценивается в €3 млрд ($3,5 млрд). Договоренность, как сообщило агентство Bloomberg, сославшись на главу Rheinmetall Армина Паппергера, была достигнута немецкой и румынской сторонами в середине ноября. Согласно ей, часть машин будет собрана на предприятиях заказчика.

По данным агентства, новыми БМП румынские СВ собираются заменить парк устаревших машин MLI-84 советской эпохи. На текущий момент KF41 уже заказали Венгрия, Украина и Италия. Последняя, в частности, в начале ноября оформила закупку начальной партии из 21 Lynx.

KF41 представляет собой БМП массой в 40–50 т, вооруженную автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм и ПТУР Spike. Из почти 300 машин, предназначенных для румынских Сухопутных войск, 46 будут выполнены в других модификациях — для выполнения специальных задач.

В Bloomberg отметили, что, по ожиданиям Минобороны республики, первые БМП Lynx должны поступить на вооружение национальных СВ в конце текущего десятилетия. Однако уже 2 декабря Бухарест выступил с опровержением, заявив, что сделка с Rheinmetall все-таки заключена не была.

В частности, ресурс Defence Blog, который сослался на румынское правительство, указал, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Это означает, что у всех четырех участников тендера по-прежнему есть шансы на победу, хотя само издание в качестве фаворитов конкурса выделило лишь трех: Lynx, ASCOD и Redback.

В Defence Blog заявили, что сообщения о заключении оборонных контрактов со столь высокой стоимостью, какая предусмотрена румынской программой, прежде всего должны делать власти страны-заказчика, а не подрядчик.

Новый год — новые ASCOD

Латвия тем временем уже ожидает прибытия в страну первых БМП Hunter на базе вышеупомянутого ASCOD. Министр обороны страны Андрис Спрудс 27 ноября подтвердил, что первые машины будут получены в первой половине 2026 года, что позволит приступить к подготовке экипажей. Остальные, как ожидается, заказчику передадут в 2027 году.

Всего Рига приобрела у испанской GDELS-SBS (General Dynamics European Land Systems — Santa Bárbara Sistemas) 84 БМП Hunter, которые будут распределены между двумя батальонами. Первый контракт на 42 машины стоимостью €373 млн (более $435 млн) стороны заключили в январе, а уже менее чем через полгода латвийский кабмин одобрил закупку еще 42, но уже за €387 млн ($451,5 млн).

Цель закупки, как тогда заявлялось, — ускорить процесс укомплектования бронетехникой механизированной пехотной бригады СВ Латвии. Вторая партия из 42 БМП, как указывали в военном ведомстве, будет придана новому батальону в ее составе, и сделано это будет "в как можно более короткие сроки".

По условиям сделки с GDELS-SBS в производстве латвийской бронетехники должны участвовать национальные предприятия. По крайней мере 30% рабочей нагрузки при реализации этой программы следует возложить на них. Предполагалось, что заводы республики будут поставлять компоненты для БМП, заниматься окончательной сборкой, а впоследствии в Латвии откроется центр по ремонту и техническому обслуживанию Hunter.

В Army Recognition тогда же сообщили, что сборка первых БМП для СВ Латвии по состоянию на середину июня уже началась на заводе в Валмиере, который является дочерним предприятием Patria. Также издание указало, что вторая партия латвийских Hunter будет выполнена на модернизированном шасси ASCOD-2. Их полная масса составит около 35 т, штатный экипаж — три человека, а вместимость — до восьми человек пехотного десанта.

БМП на базе ASCOD-2 оснащаются восьмицилиндровыми дизельными двигателями 8V 199 TE20 фирмы MTU, способными вырабатывать мощность до 1,1 тыс. л.с., и автоматической трансмиссией HSWL 256B от Renk. Максимальная скорость БМП по шоссе — около 70 км/ч, запас хода — более 500 км.

Броня ASCOD-2 соответствует уровню 4 стандарта НАТО STANAG 4569, обеспечивая защиту экипажа от попадания 14,5-миллиметровых боеприпасов, осколков артиллерийских снарядов и срабатывания самодельных взрывных устройств. Конструкция машины также предусматривает ее оснащение дополнительными модулями брони и — в перспективе — КАЗ.

Вооружение БМП составят полностью стабилизированная 30-миллиметровая автоматическая пушка Mk44 Bushmaster в боевом отделении UT30 Mk2 производства израильской Elbit Systems, а также 7,62-миллиметровый спаренный пулемет и — опционально — ПТУР Spike или Javelin.

И Griffon с полкило…

Пополнить свой парк бронетехники в начале декабря решила и Бельгия. Как сообщила газета L’Echo, Брюссель подготовил план о закупке еще 92 шестиколесных бронеавтомобилей Griffon и 123 тактических внедорожников Serval на общую сумму €1,15 млрд ($1,34 млрд). По сведениям издания, соответствующий запрос уже был подан в парламент, который рассмотрел его на закрытом заседании.

Serval и Griffon Бельгия производит совместно с Францией по рамочному партнерскому соглашению CaMo, Capacité Motorisée, заключенному между ними в 2019 году. В соответствии с ним детали и комплектующие для машин доставляются французским подразделением концерна KNDS на предприятие, расположенное в бельгийском населенном пункте Стаден, где происходит сборка техники. Первый Griffon, например, там начали собирать около года назад, а готовую машину впервые представили 15 июля.

Изначально, в октябре 2018 года, Брюссель заказал 382 бронеавтомобиля Griffon и 60 — Jaguar примерно за €1,5 млрд ($1,7 млрд). Ими предполагалось заменить парк устаревших машин Piranha IIIC и Dingo 2 на вооружении механизированной пехотной бригады.

Поставки должны были начаться в 2025 году, а постепенный ввод техники в строй — в 2026-м. В июне 2022 года Бельгия дозаказала 24 Griffon в варианте самоходного миномета. Таким образом, очередной заказ, если он будет осуществлен, увеличит до 498 единиц парк этих бронемашин в составе национальных СВ, который включит не только базовые транспортные модификации, но и мобильные командные пункты, машины артиллерийской разведки, медицинской эвакуации, инженерные и т.д.

Griffon, известный также как VBMR (Véhicule Blindé Multi-Rôle), представляет собой 25-тонный трехосный бронеавтомобиль длиной около 7,6 м, шириной 2,5 м и высотой 3,7 м, оснащенный 400-сильным шестицилиндровым двигателем фирмы Renault с автоматической семиступенчатой коробкой передач.

Машина развивает скорость по шоссе до 90 км/ч и обладает запасом хода до 800 км. Броня Griffon соответствует четвертому уровню по стандарту НАТО STANAG 4569. Кроме того, автомобиль имеет противоминную и радиационную, химическую и биологическую защиту с возможностью добавления модульной навесной брони.

Бельгийский вариант Griffon оснащается дистанционно управляемым боевым модулем от FN Herstal, оптроникой от Thales, акустическими детекторами Pilar V, комплексом датчиков ситуационной осведомленности Antares и постановщиком помех для дистанционной нейтрализации самодельных взрывных устройств Eclipse.

Константин Алыш