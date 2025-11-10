Статья

Каждому по "стене": как Польша, Бельгия и другие страны решили сами защищаться от дронов

Пока инициатива по созданию "стены дронов" на восточном фланге ЕС переваривается в бюрократических недрах Еврокомиссии, все больше стран союза убеждается в том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сразу несколько из них в начале ноября прямо или косвенно дали понять, что попробуют выстроить собственную "стену дронов". Среди них Польша, Литва, Эстония, Латвия, а также Бельгия — во многом зачинщик антидроновой гонки

Первый такой случай был зафиксирован 31 октября, когда несколько дронов обнаружили над авиабазой Кляйне-Брогель, где, в частности, размещено американское ядерное оружие, а в начале ноября беспилотники видели и над другими военными объектами — в том числе над базой Флорен, где сейчас находятся недавно полученные Брюсселем новые истребители F-35.

Замечали дроны и в окрестностях аэропортов Брюсселя, Льежа и Шарлеруа, из-за чего их работу на несколько часов приостанавливали. Всего, по данным агентства Belga, в аэропорту Брюсселя в ночь с 5 на 6 ноября были отменены 54 рейса.

Причем, по данным газеты The Brussels Times, проблема беспилотников для Бельгии нисколько не нова. В 2024 году пролеты неопознанных БЛА вблизи объектов ключевой инфраструктуры страны фиксировались 31 тыс. раз и никакой общенациональной паники это не вызывало.

Главной причиной нынешней шумихи стало в основном поведение министра обороны Бельгии Тео Франкена. В соцсетях и лично он подробно описывал истории обнаружения беспилотников вблизи военных объектов, подчеркивая беспомощность бельгийских военных перед лицом "угрозы дронов", и обещал лично все исправить.

Так, в момент появления информации о закрытии аэропорта Брюсселя Франкен выступал на национальном телевидении. Будучи в эфире, он подтвердил эти сведения и заявил, что практически одновременно с этим неопознанные дроны были замечены над авиабазами Кляйне-Брогель и Флорен. После этого Франкен заявил, что происходит "нечто очень серьезное", и покинул студию, сообщив, что отправляется к премьер-министру.

Изначально виновником происходящего он называл Россию. Однако после скандала с угрозами "стереть Москву с карты мира", по итогам которого Франкену пришлось оправдываться и обвинять СМИ в "искажении его слов", РФ он прямо не обвиняет, но постоянно на это намекает.

Из-за инцидентов с беспилотниками премьер-министр королевства Барт де Вевер объявил о созыве 6 ноября заседания Совета национальной безопасности. По его итогам было решено к 1 января сформировать национальный центр по обеспечению воздушной безопасности.

До этого Франкен сообщил о планах срочно закупить для бельгийских вооруженных сил (ВС) средства по борьбе с беспилотниками, включая постановщики помех направленного действия и помповые гладкоствольные ружья для поражения дронов дробью на малой и сверхмалой дальности. Следующим этапом, по его плану, должна стать закупка средств обнаружения, слежения и сопровождения, которые должны позволить обнаруживать не только сами беспилотники, но их операторов.

Одновременно с этим страна запросила помощи у Германии, Британии и НАТО в целом. Франкен даже пригрозил применением 4-й статьи Устава НАТО.

В ФРГ откликнулись практически незамедлительно. Вечером 6 ноября в Берлине отчитались о прибытии в Бельгию первых подразделений люфтваффе (военно-воздушные силы, ВВС), которые "специализируются на обнаружении малых беспилотников и защите от них" и за которыми "вскоре" должны были последовать другие. Чуть позже откликнулся и Лондон, который отправил в страну "небольшую команду специалистов ВВС, которые немедленно приступили к работе".

И снова на пути стена… Изначально "стена дронов" — инициатива Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ эшелонированной инфраструктуры средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от БЛА, в том числе с использованием изделий аналогичного типа. В дальнейшем, по разным данным, к ней также присоединились Румыния, Венгрия, Дания, Великобритания, Норвегия, Словакия, Болгария, Германия и Франция. Цель инициативы, по выражению одного из представителей НАТО, — "настолько тяжело вооружить границу с Россией — от Норвегии на севере до Турции на юге, — чтобы Москва никогда не смогла ее пересечь". Европейский представитель командования альянса по трансформации генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня в беседе с порталом Euractiv 3 ноября заявил, что беспилотники в свои войска на восточном фланге альянс интегрирует к середине 2026 года. "Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года — прим. ТАСС)", — сказал он, отметив, что с начала следующего года страны НАТО планируют начать интенсивные испытания БЛА и систем по борьбе с ними, прежде чем они будут приняты на вооружение. Кроме того, Чолпоня отметил, что альянс поставил перед собой задачу сделать беспилотники "системной компонентой" своей эшелонированной инфраструктуры ПВО — в первую очередь для предотвращения проникновения в его воздушное пространство неопознанных дронов с востока. "Без этого силы НАТО ждет коктейль смертельных атак беспилотников", — заявил румынский генерал. Показать еще

Наученные горьким опытом

В сентябре 4-ю статью Устава НАТО уже применяли по запросу Польши, в то время также фиксировавшей случаи проникновения неопознанных беспилотников в свое воздушное пространство.

4 ноября заместитель главы Минобороны республики Цезарий Томчик заявил агентству Bloomberg, что Варшава планирует начать работу над собственной "стеной дронов", не дожидаясь, пока аналогичная будет сформирована коллективными силами государств ЕС. Он отметил, что в этом месяце ведомство озвучит сумму необходимых для этого инвестиций.

"Мы согласны с идеей защиты неба над всем ЕС и готовы рассмотреть сторонние предложения или решения, — заявил заместитель министра. — Но приоритет мы отдаем национальным проектам". По его словам, правительство рассчитывает, что завершить работу над созданием польской "стены дронов" удастся за два года.

По меньшей мере половина контрактов, как пояснил Томчик, должна быть заключена с польскими компаниями. Однако вопреки этим заявлениям строительство "стены" началось все же за счет комплексов иностранной разработки.

Речь о системах Merops, о прибытии которых в Польшу 7 ноября сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Они включают радиолокационные, оптико-электронные (ОИ) и инфракрасные (ИК) датчики, призванные обнаруживать БЛА-нарушителей, и дроны-перехватчики, способные их нейтрализовать.

Представители НАТО указали, что Merops достаточно компактен, чтобы разместиться в кузове автомобиля типа пикап, а стоимость перехвата неопознанных беспилотников с его помощью гораздо ниже, чем при помощи авиационных ракет и истребителей. В обнаружении и распознавании целей Merops помогают алгоритмы искусственного интеллекта.

Примечательно, что производитель комплекса обозначен не был. В Сети же есть только изображения одноименной ОИ/ИК-станции разработки турецкой Aselsan.

Агентство The Associated Press (AP) отметило, что система разрабатывалась на средства частных инвесторов, одним из которых, предположительно, является бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Однако ни он, ни Google, ни польские военные комментариев насчет изделия давать не стали.

Замначальника штаба Объединенных сухопутных сил НАТО бригадный генерал Томас Ловин, с которыми беседовало AP, заявил, что первые Merops сейчас начинают поступать и в ВС Румынии. Решение об их закупке недавно также приняли в Дании.

Смотри, как я могу

Между тем и европейские разработчики, в частности польская WB Group, намерены внести свой вклад в строительство "стены дронов". 28 октября фирма устроила для членов комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО демонстрацию, на которой показала вариант оснащения взвода "оперативно-тактической группы будущего". В его распоряжении, по идее компании, должен иметься полный спектр беспилотников различного назначения, а также средства по борьбе с ними.

В их числе, в частности, запускаемые с руки мини-беспилотники FlyEye, которые служат для разведки и сбора данных в радиусе до 40 км в дневное и ночное время, более тяжелые дроны FT-5, обладающие продолжительностью полета до 10 часов и способные подниматься на высоту до 5 тыс. м. Такие БЛА существуют в трех вариантах: поисково-спасательном, для видовой, радиотехнической разведки. Все они работают на единой управляющей системе Topaz.

В качестве ударных дронов предлагается использовать барражирующие боеприпасы серии Warmate, обладающие сменными боевыми частями разного типа и запускаемые из мобильной пусковой установки на базе бронеавтомобиля.

Передвигаться взвод также должен на бронеавтомобиле, одновременно являющемся передвижным командным пунктом, обеспечивающим взаимодействие между всеми имеющимися в распоряжении подразделения техническими средствами. Для защиты от угроз машину оборудовали дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) ZMU-05 с 12,7-мм пулеметом и стабилизированной ОИ/ИК-станцией с лазерным дальномером.

Портал Army Recognition подчеркнул, что польские дроны FlyEye и Warmate в настоящее время пользуются достаточным спросом. Одна только Варшава в мае этого года решила заказать в общей сложности до 10 тыс. БЛА Warmate для маневренных подразделений и отделений территориальной обороны.

До этого такие дроны для последующей передачи Украине закупила Литва, а в 2024 году для своих вооруженных сил их выбрала Южная Корея. Тестировались Warmate и в Японии, а профильные тендеры, которые в ближайшее время должны открыться в странах Балтии и Скандинавии, также открывают экспортные перспективы для польских барражирующих боеприпасов.

Еще одна демонстрация потенциальных компонентов "стены дронов", на которую пригласили журналистов, состоялась 5 ноября в Латвии. На ней национальная компания Origin представила свой дрон-перехватчик Blaze и его ударный вариант Beak, а эстонская Defsecintel презентовала комплекс Eirshield на базе автомобиля, призванный следить за воздушным пространством, выявляя предполагаемые беспилотные угрозы и предоставляя данные, необходимые для их перехвата.

Директор Defsecintel Яанус Тамм заявил, что оптические и радиолокационные датчики Eirshield способны определять, является тот или иной беспилотник вражеским или нет. Система полностью совместима с дронами фирмы Origin, которые с помощью нее можно наводить на цели без использования системы спутниковой навигации.

В ходе демонстрации дрон Blaze четырежды почти перехватил условно вражеский беспилотник. Как объяснил глава Origin Агрис Кипурс, это было сделано, чтобы показать, что полетное задание для Blaze можно отменить, даже когда он находится всего в 20 м от предполагаемой цели. После такой отмены перехватчик вернется на место старта в целости и сохранности.

Также был осуществлен пробный запуск ударного БЛА Beak, вооруженного четырьмя килограммовыми учебными бомбами, которые были сброшены на мишень площадью 2 кв. м с высоты 60 м. Оператор Beak заявил журналистам, что в реальных условиях такой сброс нанес бы серьезный урон даже основному боевому танку, находящемуся в радиусе до 3 м от попадания.

Три — уже тенденция

На фоне новостей из Бельгии, Польши и Прибалтики некоторые страны ЕС также намекнули на то, что дожидаться готовности общеевропейской "стены дронов" не в их текущих планах. Власти Австрии, например, недавно закупили и передали на вооружение национальных ВС свыше 300 разведывательных беспилотников.

"Мы уже используем дроны, — сообщила министр обороны альпийской республики Клаудиа Таннер на пресс-конференции в конце октября. — В текущем году поступило на вооружение 315 БЛА, которые предназначены <...> главным образом для использования в разведывательных целях". Министр уточнила, что в следующем году планируется дальнейшее увеличение парка дронов военного назначения.

Кроме того, глава австрийского оборонного ведомства объявила о начале активной фазы разработки национальной стратегии борьбы с БЛА, которую правительство надеется "принять как можно быстрее". Конкретных сроков Таннер не назвала, сославшись на необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство, для чего потребуется согласие парламента.

В Германии тем временем, несколько лет назад уже инициировавшей масштабную программу European Sky Shield Initiative (ESSI) по выстраиванию общеевропейской инфраструктуры ПВО, заговорили о разработке новой миниатюрной ракеты SADM (Small Anti-Drone Missile), специально предназначенной для перехвата БЛА. Вооружить такими боеприпасами планируется зенитную самоходную установку (ЗСУ) Skyranger 30 производства национального концерна Rheinmetall и другие системы ПВО, одобренные для закупки партнерами инициативы ESSI.

В письме еженедельнику Defense News представители Rheinmetall отметили, что конструкция боевого отделения ЗСУ уже предусматривает возможность пуска ракет из него. Согласно концерну, одна установка сможет нести 9–12 мини-ракет SADM.

Производить их будет консорциум MBDA, который дал изделию собственное наименование — DefendAir. Отмечено, что его оснастят "особыми" головкой самонаведения и боевой частью, которые предназначены для поражения дронов массой не более 150 кг.

За счет таких ракет эффективная дальность перехвата целей у Skyranger 30 увеличится с 2 до 6 км, а вместе с автоматической пушкой одна установка будет способна уничтожить до 30 дронов за одно боевое применение. В Бундесвере (ВС Германии) 6 ноября заявили, что с ними ЗСУ станет "полностью готова к защите от малых и микробеспилотников", которые, как показал опыт конфликта на Украине, представляют собой "существенную угрозу населению, солдатам, вооружениям и инфраструктуре".

Перед этим, однако, ракету еще предстоит разработать. На эти цели, по данным портала Hartpunkt, потребуется €490 млн ($565 млн).

Какова при этом будет себестоимость SADM, не уточняется. В Бундесвере лишь считают, что с появлением таких ракет в его арсенале немецкие военные впервые получат полноценное средство ПВО, специально предназначенное для перехвата дронов.

