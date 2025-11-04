МО Бельгии сообщило о дронах над аэропортами и военными базами страны

Беспилотники, в частности, замечены над авиабазами Кляйне-Брогель и Флорен, сообщил глава ведомства Тео Франкен

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил о синхронном появлении беспилотников вечером во вторник над аэропортами и военными базами Бельгии и подтвердил закрытие аэропорта Брюсселя. Соответствующее заявление он сделал в эфире фламандского телеканала Vier.

Эфир с Франкеном был объявлен заранее, однако в его начале камера мельком показала пустое кресло, после чего телеканал ушел на рекламу. Через короткое время Франкен появился в кадре и подтвердил информацию о закрытии международного аэропорта Брюсселя из-за обнаружения беспилотника.

"Воздушное пространство было закрыто, поскольку полиция заметила беспилотник. Это стандартная процедура", - сказал он, добавив, что беспилотники также замечены над авиабазами Кляйне-Брогель и Флорен "прямо сейчас".

После этого Франкен покинул телестудию.

Ранее бельгийское телевидение сообщило о закрытии Международного аэропорта Брюсселя из-за беспилотника, а затем и аэропорта Льежа, куда были перенаправлены несколько рейсов из Брюсселя.