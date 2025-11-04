Reuters: второй аэропорт Бельгии приостановил полеты из-за беспилотника

Онлайн-табло аэропорта Льежа пока не отображает прекращения его работы

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Второй аэропорт Бельгии, расположенный в городе Льеже, приостановил полеты в связи с появлением беспилотника в небе, сообщило агентство Reuters.

При этом онлайн-табло аэропорта Льежа пока не отображает прекращения его работы.

Примерно за час до этого также по причине появления беспилотника приостановил работу аэропорт Брюсселя, он пока остается закрытым, часть рейсов из него была перенаправлена в Льеж.