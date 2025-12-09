ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что большинство из разрешенных им войн он завершил по телефону

По словам президента США, это были достойные телефонные звонки
12:34

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство из урегулированных им региональных конфликтов он завершил по телефону, сидя за своим столом в Овальном кабинете Белого дома.

"Знаете, большинство войн, которые я разрешил, я разрешил по телефону, сидя за столом в Овальном кабинете. Я думаю, что это [были] достойные телефонные звонки", - рассказал Трамп в интервью газете Politico, не уточнив, о каких именно конфликтах идет речь.

Ранее президент США неоднократно заявлял, что при его непосредственном участии было завершено семь или восемь региональных войн. В обновленном тексте Стратегии национальной безопасности США отмечается, что речь идет о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, а также Арменией и Азербайджаном. Отдельно в документе указывается, что при участии Трампа также были завершены боевые действия в секторе Газа и снижена напряженность вокруг Косова. 

