Суд Испании отложил расследование смерти перебежчика из России Кузьминова

Это связано с отсутствием подозреваемых

Редакция сайта ТАСС

Максим Кузьминов © Maxym Marusenko via Reuters Connect

МАДРИД, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Испании временно приостановил расследование по факту смерти перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и был найден мертвым в феврале 2024 года, из-за отсутствия подозреваемых. Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции Валенсийского сообщества.

"Судья принял это решение после получения отчета от Гражданской гвардии, в котором сообщалось, что "не удалось установить материального или интеллектуального исполнителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия не позволили возбудить дело против конкретного лица.

"Судья пришел к выводу об отсутствии достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности конкретного лица как исполнителя, соучастника или пособника событий", - говорится в постановлении судьи, датированным сентябрем 2024 года.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Вильяхойосе, где проживает значительная диаспора из России и с Украины. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Издание El Español утверждало, что вечером 29 июня Грушевский плавал в бассейне жилого комплекса, где у него была квартира, и был позднее обнаружен в воде без признаков жизни. Следов насилия на теле не было, но из одного уха шла кровь.