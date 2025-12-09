FT: Трамп дал Зеленскому "дни" для решения по предложенному мирному соглашению

По данным газеты, президент США надеется, что сделка будет согласована к 25 декабря

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Представители президента США Дональда Трампа "дали дни" Владимиру Зеленскому на то, чтобы он предоставил ответ на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, Зеленский сообщил европейским лидерам, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер во время телефонного разговора, состоявшегося 6 сентября, оказывали на него давление с целью принять быстрое решение. Один из собеседников издания, осведомленный о сроках, которые Вашингтон довел до Киева, рассказал, что Трамп надеется, что сделка будет согласована "к Рождеству", которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.

Зеленский, говорится в статье, ответил в свою очередь, что ему нужно проконсультироваться с союзниками в Европе, прежде чем дать ответ. Один из неназванных западных чиновников сообщил газете, что Украина "оказалась зажата между требованием по поводу территорий, которые она не может отдать, и американской стороной, которую она не может отвергнуть".

О плане США и позиции Киева

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

В понедельник Зеленский заявил, что во вторник вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".