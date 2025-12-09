Зеленский признал, что у Украины нет шансов попасть в НАТО

Владимир Зеленский отметил, что США и несколько других стран не видят Украину в альянсе

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Toby Melville - WPA/ Getty Images

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что на данный момент у Украины нет реальных шансов вступить в НАТО.

"Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО - это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там", - приводит слова Зеленского украинское издание "Страна".

Он также подчеркнул, что готов к проведению выборов на Украине.

По его словам, голосование можно будет подготовить в течение 60-90 дней. Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко выразил мнение, что на организацию выборов потребуется более трех месяцев после прекращения боевых действий.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ответ на слова Зеленского о проведении выборов заявил в беседе с ТАСС, что это "блеф и подтасовка правил".