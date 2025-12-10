Трамп заявил, что готов вновь урегулировать конфликт между Таиландом и Камбоджей

Американский лидер выразил недовольство из-за нового обострения отношениями между Пномпенем и Бангкоком

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с новой эскалацией конфликта между Таиландом и Камбоджей и заявил о готовности урегулировать его.

"Завтра я проведу телефонный разговор и, думаю, они все поймут. Я проведу телефонный разговор и положу конец войне между двумя очень могущественными странами - Таиландом и Камбоджей", - сказал он, выразив недовольство тем, что отношениями между Пномпенем и Бангкоком вновь обострились.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".