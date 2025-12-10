CNN: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Киев в препятствовании миру

Европейские чиновники опасаются отказа президента США от участия в процессе урегулирования, если не будет прогресса в переговорах, сообщила телекомпания

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может возложить на них и на Киев вину за продолжение украинского конфликта. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Читайте также

"Ему пора начать соглашаться, он проигрывает": заявления Трампа о Зеленском и Украине

Как отмечается, европейские чиновники боятся, что в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах терпение Трампа будет исчерпано, и он откажется от участия в процессе урегулирования, "возложив на Украину и Европу вину за то, что они препятствуют" достижению договоренности.

Неназванный американский чиновник в свою очередь заявил CNN, что положение Украины сейчас сложное, она "теряет стратегически важные позиции на востоке".

Трамп ранее в интервью газете Politico назвал украинский конфликт "большой проблемой", с которым Европа "не справляется".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что представители президента США "дали дни" Владимиру Зеленскому на то, чтобы он предоставил ответ на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.