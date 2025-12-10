Стубб считает, что Украина "ближе, чем когда-либо" к мирному соглашению

Президент Финляндии отметил, что урегулирование конфликта уже довольно близко

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина "как никогда близка" к мирному соглашению. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Мы довольно близки к соглашению", - приводит агентство слова политика.

Стубб также добавил, что часть требований изначального варианта мирного соглашения оказалась "неприемлемой" для Киева. Однако, подчеркивает Bloomberg, финский лидер отметил, что "чувствует себя вполне комфортно".

Ранее сообщалось, что представители президента США Дональда Трампа "дали дни" Владимиру Зеленскому на то, чтобы он предоставил ответ на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Трамп надеется, что сделка будет согласована "к Рождеству", которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.